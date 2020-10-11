Ирландия остановила победную серию Уэльса в Лиге наций
В матче 3-го тура группового этапа Лиге наций Ирландия и Уэльс сыграли вничью со счетом 0:0.
Таким образом, Ирландия прервала серию Уэльса из двух побед подряд. Несмотря на это, валлийская сборная продолжает лидировать в группе 4 дивизиона В Лиги наций. Ирландия осталась на второй позиции.
В другом матче Казахстан и Албания голов не забили.
Ирландия – Уэльс - 0:0
Ирландия: Рэндолф, Даффи, Доэрти, Лонг (Кристи, 25), Стивенс, Хендрик, Моламби (Каллен, 90), Макклейн, Хурихэйн, Брэйди (Хорган, 73), Лонг (Магуайр, 74).
Уэльс: Хеннесси, Дэвис, Робертс, Ампаду, Родон, Моррелл, Уилсон (Уильямс, 67), Смит (Левитт, 67), Джеймс (Брукс, 77), Рэмзи, Мур.
Удаление: Макклейн (83).
Казахстан – Албания - 0:0
Казахстан: Покатилов, Суюмбаев, Керимжанов, Марочкин (Бейсебеков, 46), Ерланов, Тагыберген, Абикен, Зайнутдинов (Жаксылыков, 86), Куат (Перцух, 69), Быстров, Аймбетов (Федин, 70).
Албания: Бериша, Гимшити, Дермаку, Весели, Кумбула, Баре, Траши (Мемола, 82), Калаку, Абраши (Лячи, 86), Манай (Сефери, 82), Броя.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4