Ирландия остановила победную серию Уэльса в Лиге наций

В матче 3-го тура группового этапа Лиге наций Ирландия и Уэльс сыграли вничью со счетом 0:0.

Таким образом, Ирландия прервала серию Уэльса из двух побед подряд. Несмотря на это, валлийская сборная продолжает лидировать в группе 4 дивизиона В Лиги наций. Ирландия осталась на второй позиции.

В другом матче Казахстан и Албания голов не забили.

Ирландия – Уэльс - 0:0

Ирландия: Рэндолф, Даффи, Доэрти, Лонг (Кристи, 25), Стивенс, Хендрик, Моламби (Каллен, 90), Макклейн, Хурихэйн, Брэйди (Хорган, 73), Лонг (Магуайр, 74).

Уэльс: Хеннесси, Дэвис, Робертс, Ампаду, Родон, Моррелл, Уилсон (Уильямс, 67), Смит (Левитт, 67), Джеймс (Брукс, 77), Рэмзи, Мур.

Удаление: Макклейн (83).

Казахстан – Албания - 0:0

Казахстан: Покатилов, Суюмбаев, Керимжанов, Марочкин (Бейсебеков, 46), Ерланов, Тагыберген, Абикен, Зайнутдинов (Жаксылыков, 86), Куат (Перцух, 69), Быстров, Аймбетов (Федин, 70).

Албания: Бериша, Гимшити, Дермаку, Весели, Кумбула, Баре, Траши (Мемола, 82), Калаку, Абраши (Лячи, 86), Манай (Сефери, 82), Броя.

Не пропустите: Лига Наций: все результаты 10 октября. | http://soccernews.ru