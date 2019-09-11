Ирландия переиграла Болгарию в товарищеском матче

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Ирландия переиграла Болгарию в товарищеском матче

Ирландия обыграла Болгарию в товарищеском матче.

Единственный гол за Болгарию забил полузащитник "Ростова" Ивелин Попов, реализовав пенальти.

Ирландия - Болгария - 3:1 (0:0)

Голы: Браун, 56 - 1:0, Попов, 67 (с пенальти) - 1:1, Лонг, 83 - 2:1, Коллинз, 86 - 3:1.

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