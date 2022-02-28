Ирландия присоединилась к бойкоту матчей против сборной России

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Ирландия присоединилась к бойкоту матчей против сборной России

Фото твиттер футбольной ассоциации Ирландии

Футбольная ассоциация Ирландии подтвердила отказ национальной сборной играть с Россией.

"Мы выразили полную и безоговорочную поддержку Украинской ассоциации футбола и подтвердили, что ни одна ирландская команда не будет играть против России на любом уровне до дальнейшего уведомления.

В знак солидарности "Авива-Стэдиум" [в Дублине] сегодня в 19:00 подсветят в цветах украинского флага", - говорится в заявлении ФАИ.

Напомним, что в минувший четверг Россия начала военную спецоперацию на территории Украины, которая вызвала осуждение со стороны западных стран.

О решении бойкотировать матчи с россиянами ранее объявили Норвегия, Уэльс, Швеция, Польша, Чехия, Англия и Албания.

Не пропустите: Сборная Швейцарии намерена бойкотировать матчи с Россией. | http://soccernews.ru
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