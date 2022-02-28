Ирландия присоединилась к бойкоту матчей против сборной России
Фото твиттер футбольной ассоциации Ирландии
Футбольная ассоциация Ирландии подтвердила отказ национальной сборной играть с Россией.
"Мы выразили полную и безоговорочную поддержку Украинской ассоциации футбола и подтвердили, что ни одна ирландская команда не будет играть против России на любом уровне до дальнейшего уведомления.
В знак солидарности "Авива-Стэдиум" [в Дублине] сегодня в 19:00 подсветят в цветах украинского флага", - говорится в заявлении ФАИ.
Напомним, что в минувший четверг Россия начала военную спецоперацию на территории Украины, которая вызвала осуждение со стороны западных стран.
О решении бойкотировать матчи с россиянами ранее объявили Норвегия, Уэльс, Швеция, Польша, Чехия, Англия и Албания.
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