Ирландский "Дандолк" установил вечный рекорд Лиги Европы

Ирландский "Дандолк" стал автором достижения, которое можно повторить, но не превзойти.

В четверг команда была разгромлена "Арсеналом" со счётом 0:3 в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

В матче с "канонирами" ирландцы не совершили ни одного фола за 90 минут.

Как сообщает Opta, подобное произошло впервые в истории второго по значимости еврокубка.

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