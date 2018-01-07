Ирландский футболист сыграл в пас с ураганом

Футболист ирландского клуба "Морфилд" Эана О'Коннор сыграл в футбол с ураганом "Элеонора", который бушует в Европе.

О'Коннор мощным ударом отправил мяч в море, но через несколько секунд порыв ветра вернул его обратно.

Видео: Ураган отдает пас.

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