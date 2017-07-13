"Иртыш" и "Кайрат" свои матчи в Лиге Европы свели вничью, "Маккаби" обыграл "Рейкьявик"

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"Иртыш" и "Кайрат" свои матчи в Лиге Европы свели вничью, "Маккаби" обыграл "Рейкьявик"Сегодня в первых матчах второго квалификационного раунда Лиги Европы "Иртыш" и "Кайрат" из Казахстана сыграли вничью с сербской "Црвеной Звездой" и албанским "Скендербеу" соответственно, а "Маккаби" из Тель-Авива обыграл исландский "КР Рейкьявик".

"Иртыш" - "Црвена Звезда" - 1:1

Голы: Боакье, 51 - 0:1 (пенальти), Живкович, 90+3 - 1:1 (пенальти).

"Кайрат" - "Скендербеу" - 1:1

Голы: Гоу, 9 - 1:0, Нимага, 72 - 1:1.

"Маккаби" - "КР Рейкьявик" - 3:1

Голы: Палмасон, 58 - 0:1, Шоенфельд, 65 - 1:1, Кьяртанссон, 79 - 2:1, Ацили, 82 - 3:1.

Напомним, Руни забил дебютный гол за "Эвертон" после возвращения. | soccernews.ru

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