Ирвинг Лосано может перейти в "Манчестер Юнайтед"

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Ирвинг Лосано может перейти в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на нападающего "Наполи" Ирвинга Лосано. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, английский клуб вступил в борьбу за 24-летнего форварда с "Эвертоном", "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". Трансферная стоимость игрока - 28 миллионов евро.

Отметим, что главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо уже не видит игрока в итальянской команде, поэтому клуб его готов отпустить.

В нынешнем сезоне Лосано сыграл 23 матча, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Контракт игрока с "Наполи" рассчитан до лета 2024 года.

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