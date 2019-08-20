Ирвинг Лосано прибыл в Италию для подписания контракта с "Наполи"

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Ирвинг Лосано прибыл в Италию для подписания контракта с "Наполи"

Нападающий ПСВ Ирвинг Лосано прибыл в Неаполь для подписания контракта с итальянским клубом. Об этом сообщает Sky Italia.

По данным источника, 24-летний футболист прибыл в Италию для прохождения медосмотра и заключения контракта.

Трансфер футболиста обойдется "Наполи" в 40 миллионов евро. Его оклад составит - 4 миллиона евро за сезон.

В минувшем сезоне он забил 17 голов и сделал 12 ассистов в 30 матчах.

А еще: "Наполи" договорился о приобретении Лосано| http://soccernews.ru
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