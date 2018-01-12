Исак намерен покинуть дортмундскую "Боруссию"

Форвард дортмундской "Боруссии" Александр Исак намерен уйти в аренду до конца нынешнего сезона, сообщает Fussball Transfers.

По информации источника, 18-летний швед хочет получать больше игровой практики, поэтому планирует временно покинуть "шмелей".

Скорее всего, юный нападающий перейдёт в "Майнц". Руководство клуба уже дало согласие на аренду футболиста.

В этом сезоне Исак сыграл за "Боруссию" всего 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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