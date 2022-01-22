Исидор перешёл из "Монако" в "Локомотив"

Фото сайт "Локомотива"

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Монако" Вилсона Исидора.

"Железнодорожники" заплатили за француза 3,5 миллиона евро без учёта бонусов.

21-летний футболист заключил с новым клубом контракт до 30 июня 2026 года.

Новичок "Локо" выбрал себе 19-й игровой номер.

Исидор оказался в системе "Монако" в 2018 году, за главную команду сыграл 12 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Официально: Лисакович перешёл из "Локомотива" в "Рубин". | http://soccernews.ru