Исидор повторил достижение Ари
Фото: инстаграм Исидора
Форвард "Локомотива" Вилсон Исидор отметился голом в игре 22-го тура РПЛ против "Ахмата" (3:2).
Таким образом, Исидор забил в каждой из своих первых трех игр в составе "железнодорожников".
По сведениям Opta, Исидор повторил достижение экс-игрока "Локомотива" Ари, который также забил в первых трех матчах в 2017 году.
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