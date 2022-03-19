Исидор повторил достижение Ари

Фото: инстаграм Исидора

Форвард "Локомотива" Вилсон Исидор отметился голом в игре 22-го тура РПЛ против "Ахмата" (3:2).

Таким образом, Исидор забил в каждой из своих первых трех игр в составе "железнодорожников".

По сведениям Opta, Исидор повторил достижение экс-игрока "Локомотива" Ари, который также забил в первых трех матчах в 2017 году.

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