Исидор прокомментировал победу над "Спартаком". Вилсон забил победный гол
Фото: твиттер "Локомотива"\Автор неизвестен
Форвард московского "Локомотива" Вилсон Исидор прокомментировал победу в матче против "Спартака" (1:0) в рамках 23-го тура РПЛ.
Французский нападающий забил победный гол на 85-й минуте встречи.
"Ментально мы были готовы к игре. Мы играли решительно. У нас не было сомнений, несмотря на снегопад, что мы будем играть и победим.
Что мне помогает? Вера в бога. Мои голы – это моя работа и поддержка бога", – сказал Исидор.
Напомним, что француза зимой купили из "Монако".
Исидор забил в 4 матчах РПЛ подряд.
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