Исидор рассказал, какие российские команды помимо "Локомотива" знают во Франции

Фото: твиттер Исидора\Автор неизвестен

Французский нападающий московского "Локомотива" Вилсон Исидор рассказал о каких российских клубах больше всего знают во Франции.

"Спустя время могу сказать, что "Локомотив" действительно большой клуб. И, кстати, одна из трех российских команд, которые знают во Франции.

Еще две? "Зенит" и ЦСКА", – сказал форвард.

В нынешнем сезоне РПЛ Исидор сыграл в пяти матчах, в которых забил пять голов и отдал один ассист.

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