Исидор рассказал, какие российские команды помимо "Локомотива" знают во Франции
Фото: твиттер Исидора\Автор неизвестен
Французский нападающий московского "Локомотива" Вилсон Исидор рассказал о каких российских клубах больше всего знают во Франции.
"Спустя время могу сказать, что "Локомотив" действительно большой клуб. И, кстати, одна из трех российских команд, которые знают во Франции.
Еще две? "Зенит" и ЦСКА", – сказал форвард.
В нынешнем сезоне РПЛ Исидор сыграл в пяти матчах, в которых забил пять голов и отдал один ассист.
Также не пропустите: Моуринью прокомментировал долгожданную победу над "Буде-Глимт". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Языджи хочет остаться в ЦСКА
-
"Бавария" может купить лидера "Торино" Бремера
-
Лапорта рассказал, как изменится система продажи билетов на "Камп Ноу"
-
Рангник поделился мнением о нестабильной игре "Манчестер Юнайтед"
-
Каттани высказался о Зареме
-
Руководство "Интера" отправилось в Мадрид с тремя крупными целями
-
Папу Гомес не уверен, что следующий ЧМ будет последним для Месси
-
"Ювентус" подписал новый контракт с Куадрадо
-
Джеррард сравнил Торреса и Суареса
-
Официально: У Педри разрыв мышцы
-
У Модрича есть два предложения. Лука хочет остаться в "Реале"
-
Лапорта назвал позором ситуацию с большим количеством фанатов "Айнтрахта" на "Камп Ноу"
-
Люк Шоу может пропустить остаток сезона
-
Исидор рассказал, какие российские команды помимо "Локомотива" знают во Франции
-
"Милан" договорился с Ориги
-
Оливер Гласнер высказался о победе над "Барселоной" и выходе в полуфинал ЛЕ
-
Моуринью прокомментировал долгожданную победу над "Буде-Глимт"
-
Хави прокомментировал вылет от "Айнтрахта"
-
Главные новости дня: 14 апреля
-
Определились полуфинальные пары Лиги Европы