Иско: "Больше не смогу разговаривать с Роналду после того, что он сделал"

Полузащитник сборной Испании Иско шутливо ответил на вопрос о форварде национальной команды Португалии Криштиану Роналду, который является его партнером по мадридскому "Реалу".

"Роналду? Больше не говорите мне о нем. Я не буду с ним разговаривать после того, что он сделал", - приводит слова 26-летнего хавбека Bleacher Report Football.

Напомним, в матче сборных Испании и Португалии Роналду отметился хет-триком.

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