Иско чаще всех идет в обводку из игроков "Реала"

Теги реал мадридискозинедин зидан

Иско чаще всех идет в обводку из игроков "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско чаще всех остальных игроков команды использует дриблинг, сообщает Opta.

По сведениям издания, хавбек 326 раз шел в обводку с тех пор, как "Реал" возглавил Зинедин Зидан. По этому показателю он на 52 раза опережает ближайшего конкурента.

В этом сезоне 25-летний Иско провел за королевский клуб 32 матча, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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