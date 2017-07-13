Иско готов пойти на уступки "Реалу"

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Иско готов пойти на уступки "Реалу"Полузащитник мадридского "Реала" Иско продолжает вести переговоры со своим клубом относительно продления действующего контракта, который истекает летом следующего года.

Как информирует испанская пресса, 25-летний хавбек готов пойти на уступки "сливочным". Так, футболист готов уменьшить свои финансовые аппетиты по новому окладу, однако взамен он хочет получить от королевского клуба гарантии не только того, что в новом сезоне он будет получать стабильную игровую практику от матча к матчу, но и того, что в текущее трансферное окно "Реал" больше не будет делать приобретений в линию полузащиты, опасаясь тем самым вероятного прихода Эдена Азара из лондонского "Челси".

Напомним, "Реал" продлил Хамеса перед его уходом в "Баварию". | soccernews.ru

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