Иско хочет перейти в "Атлетико"

Фото: инстаграм Иско/Автор неизвестен

Полузащитник "Реала" Иско надеется перейти в "Атлетико", сообщается в твиттере Atleti Francia.

По сведениям источника, мадридский клуб является приоритетным вариантом для хавбека, так как он не хочет переезжать из Мадрида в другой город. Впрочем, представители футболиста предложили его услуги еще нескольким клубам.

Следующим летом контракт Иско с "Реалом" завершится и он сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 29-летний Иско провел за "Реал" семь матчей и забил один гол.

Не пропустите: "Реал" готов заплатить 40 миллионов евро за французского защитника. | http://soccernews.ru