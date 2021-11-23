Иско хочет перейти в "Атлетико"

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Иско хочет перейти в "Атлетико"

Фото: инстаграм Иско/Автор неизвестен

Полузащитник "Реала" Иско надеется перейти в "Атлетико", сообщается в твиттере Atleti Francia.

По сведениям источника, мадридский клуб является приоритетным вариантом для хавбека, так как он не хочет переезжать из Мадрида в другой город. Впрочем, представители футболиста предложили его услуги еще нескольким клубам. 

Следующим летом контракт Иско с "Реалом" завершится и он сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 29-летний Иско провел за "Реал" семь матчей и забил один гол.

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