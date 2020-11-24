Иско хочет поиграть за пределами Испании

Франсиско Аларкон, агент и отец полузащитника мадридского "Реала" Иско, подтвердил желание своего сына перебраться в другой иностранный клуб.

"Мы пока не получали предложений, но Иско хочет поиграть в другой лиге. Впрочем, если он останется в "Реале", это не станет проблемой", - цитирует Аларкона AS.

В текущем сезоне 28-летний Иско сыграл за "Реал" 7 матчей, результативными действиями не отличался. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что испанский хавбек может перейти в "Интер" в обмен на Кристиана Эриксена.

Не пропустите: "Реал" повысил стоимость Иско в три раза. | http://soccernews.ru