Иско хочет покинуть "Реал"

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Иско хочет покинуть "Реал"

Фото: инстаграм Иско/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Иско хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб также хочет расстаться с футболистом. Впрочем, "Реал" надеется продать хавбека, чтобы не отпустить его бесплатно через год, когда у него завершится срок действия контракта.

В прошлом сезоне 29-летний Иско провел за "Реал" 29 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

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