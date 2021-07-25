Иско хочет покинуть "Реал"
Фото: инстаграм Иско/Автор неизвестен
Полузащитник мадридского "Реала" Иско хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.
По сведениям источника, королевский клуб также хочет расстаться с футболистом. Впрочем, "Реал" надеется продать хавбека, чтобы не отпустить его бесплатно через год, когда у него завершится срок действия контракта.
В прошлом сезоне 29-летний Иско провел за "Реал" 29 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.
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