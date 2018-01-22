Иско хочет поспособствовать переходу Неймара в "Реал"

Хавбек "Реала" Иско хочет видеть в команде форварда ПСЖ Неймара.

Как сообщает Daily Star, футболисты постоянно общаются друг с другом и в ходе этих разговоров Иско пытается склонить Неймара к переходу в "Реал".

В этом сезоне Неймар сыграл 23 матча, забил 24 гола и отдал 17 ассистов.

Читайте также: ПСЖ планирует подписать хавбека "Реала" по просьбе Неймара. | http://soccernews.ru