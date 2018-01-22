Иско хочет поспособствовать переходу Неймара в "Реал"

Теги реал мадридископсжнеймар

Иско хочет поспособствовать переходу Неймара в "Реал"

Хавбек "Реала" Иско хочет видеть в команде форварда ПСЖ Неймара.

Как сообщает Daily Star, футболисты постоянно общаются друг с другом и в ходе этих разговоров Иско пытается склонить Неймара к переходу в "Реал".

В этом сезоне Неймар сыграл 23 матча, забил 24 гола и отдал 17 ассистов.

Читайте также: ПСЖ планирует подписать хавбека "Реала" по просьбе Неймара. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Эйбар 20 28
9 Хетафе 20 27
10 Жирона 20 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов