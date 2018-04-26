Иско и Карвахаль не помогут "Реалу" в ответном матче с "Баварией"

Травмированные футболисты "Реала" - защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Иско прошли медобследование по поводу повреждений, полученных в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:1), сообщает Marca.

Пр сведениям издания, Карвахаль выбыл из строя на две-три недели из-за травмы бедра. У Иско диагностирована травма плеча, но сроки его восстановления пока не разглашаются.

Таким образом оба футболиста пропустят ответный матч с "Баварией", который состоится 1 мая.

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