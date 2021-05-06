Иско и Марсело покинут "Реал Мадрид"
Фото: инстаграм Марсело/Автор неизвестен
Как сообщает ABC, по окончании текущего сезона мадридский "Реал" покинут Иско и Марсело.
На место бразильца придет Мигель Гутьеррес, левый латераль мадридской "Кастильи" (второй команды "Реала").
Котракты Иско и Марсело дейтсвуют до лета 2022-го года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14