Иско и Марсело покинут "Реал Мадрид"

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Иско и Марсело покинут "Реал Мадрид"Фото: инстаграм Марсело/Автор неизвестен

Как сообщает ABC, по окончании текущего сезона мадридский "Реал" покинут Иско и Марсело. 

На место бразильца придет Мигель Гутьеррес, левый латераль мадридской "Кастильи" (второй команды "Реала").

Котракты Иско и Марсело дейтсвуют до лета 2022-го года.

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