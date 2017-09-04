Иско и "Реал" не могут договориться по размеру нового оклада футболиста

Полузащитник мадридского "Реала" Иско и его клуб все еще не могут согласовать условия нового контракта, информирует испанская пресса.

Сообщается, что главным препятствием на пути продления действующего соглашения является расхождения в размере будущего оклада футболиста. Так, "сливочные" готовы платить игроку 6 миллионов евро в год, тогда как сам 24-летний хавбек желает зарабатывать минимум 10 миллионов евро за сезон, которые ему предлагают другие клубы.

Напомним, Иско поиздевался над Верратти. | soccernews.ru