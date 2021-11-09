Иско и Йович негативно ведут себя на тренировках "Реала"

Фото: инстаграм Йовича/Автор неизвестен

Некоторые игроки мадридского "Реала" негативно влияют на тренировочный процесс, сообщает Эду Агирре.

По информации источника, полузащитник Иско Аларкон и нападающий Лука Йович проявляют много негатива во время тренировок "Реала".

Отмечается, что у Иско, похоже, нет энтузиазма тренироваться. Лука Йович ничем не отличается.

В нынешнем сезоне Иско сыграл 6 матчей в Ла Лиге, в которых забил один гол. Йович принял участие в 5 играх и отдал одну результативную передачу.

Также не пропустите: Футболисты "Барселоны" недовольны Коутиньо. | http://soccernews.ru