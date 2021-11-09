Иско и Йович негативно ведут себя на тренировках "Реала"

Теги реал мадридлука йовичиско

Иско и Йович негативно ведут себя на тренировках "Реала"Фото: инстаграм Йовича/Автор неизвестен

Некоторые игроки мадридского "Реала" негативно влияют на тренировочный процесс, сообщает Эду Агирре.

По информации источника, полузащитник Иско Аларкон и нападающий Лука Йович проявляют много негатива во время тренировок "Реала". 

Отмечается, что у Иско, похоже, нет энтузиазма тренироваться. Лука Йович ничем не отличается. 

В нынешнем сезоне Иско сыграл 6 матчей в Ла Лиге, в которых забил один гол. Йович принял участие в 5 играх и отдал одну результативную передачу.

Также не пропустите: Футболисты "Барселоны" недовольны Коутиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карпин вновь высказался по поводу отсутствия Дзюбы в сборной России

Карпин вновь высказался по поводу отсутствия Дзюбы в сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов