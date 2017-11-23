Иско интересуются два европейских гранда

Полузащитником мадридского "Реала" Иско интересуются два европейских топ-клуба, информирует испанская пресса.

Так, видеть 25-летнего хавбека "сливочных" желают английский "Манчестер Сити" и туринский "Ювентус", главные тренеры которых Хосеп Гвардиола и Массимилиано Аллегри соответственно определили испанца как свои приоритетные трансферные цели на лето. Однако вряд ли королевский клуб будет готов расстаться со своим ключевым игроком.

Напомним, "Реал" контактирует со своим первым потенциальным звездным подписантом. | soccernews.ru