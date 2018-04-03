Иско исключил свой переход в "Челси"

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Иско исключил свой переход в "Челси"Полузащитник мадридского "Реала" Иско исключил свой переход в лондонский "Челси", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "аристократы" были готовы включиться в борьбу за 25-летнего хавбека ближайшим летом. Однако сам игрок отказался от возможного переезда на "Стэмфорд Бридж" ввиду того, что в следующем сезоне клуб Романа Абрамовича рискует остаться без Лиги Чемпионов.

Напомним, на Иско появился еще один претендент из АПЛ. | soccernews.ru

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