Иско исключил свой переход в "Челси"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско исключил свой переход в лондонский "Челси", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "аристократы" были готовы включиться в борьбу за 25-летнего хавбека ближайшим летом. Однако сам игрок отказался от возможного переезда на "Стэмфорд Бридж" ввиду того, что в следующем сезоне клуб Романа Абрамовича рискует остаться без Лиги Чемпионов.

Напомним, на Иско появился еще один претендент из АПЛ. | soccernews.ru