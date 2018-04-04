Иско исключил свой переход в "Ювентус"

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Иско исключил свой переход в "Ювентус"Полузащитник мадридского "Реала" Иско исключил свой переход в туринский "Ювентус", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летний хавбек планирует сменить клубную прописку уже ближайшим летом. Однако переезжать в Италию, где им интересуется "старая синьора", он не намерен, так как рассчитывает попробовать свои силы в английской Премьер-Лиге.

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за "Реал".

Напомним, Перес готов обменять Иско на главную трансферную цель "Барселоны". | soccernews.ru

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