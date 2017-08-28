Полузащитник мадридского "Реала" Иско испытывает проблемы со здоровьем, сообщает Marca.

По сведениям издания, именно из-за плохого самочувствия 25-летний футболист был заменён в перерыве матча второго тура Примеры против "Валенсии".

Отмечается, что после первого тайма Иско жаловался на головокружение и позывы к рвоте. Диагноз хавбека пока остаётся неизвестным. | http://soccernews.ru