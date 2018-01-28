Иско изучает предложения от двух европейских топ-клубов

Полузащитник мадридского "Реала" Иско следующим летом может сменить клубную прописку, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летний хавбек всерьез раздумывает над уходом из своей команды ввиду того, что он так и не смог стать основным игроком "сливочных". Заинтересованность в подписании игрока уже выразили английский "Манчестер Сити" и французский ПСЖ, предложения которых футболист уже начал рассматривать.

В нынешнем сезоне Иско забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач в 30 матчах за "Реал".

Напомним, летом на трансферы Перес будет готов выделить свыше полумиллиарда евро. | soccernews.ru