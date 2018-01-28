Иско изучает предложения от двух европейских топ-клубов

Теги манчестер ситиреал мадридпсжиско

Иско изучает предложения от двух европейских топ-клубовПолузащитник мадридского "Реала" Иско следующим летом может сменить клубную прописку, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летний хавбек всерьез раздумывает над уходом из своей команды ввиду того, что он так и не смог стать основным игроком "сливочных". Заинтересованность в подписании игрока уже выразили английский "Манчестер Сити" и французский ПСЖ, предложения которых футболист уже начал рассматривать.

В нынешнем сезоне Иско забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач в 30 матчах за "Реал".

Напомним, летом на трансферы Перес будет готов выделить свыше полумиллиарда евро. | soccernews.ru

комментарии
Зенден

Правильно делает, что сбегает - не хочет палец в задний проход получить от кристины)

Ответить
Дементий

Почему-то все гейские шутеечки всегда тут от фанов барсы не знаешь, почему?

Ответить
Зенден

тут уже не шутки: https://soccernews.ru/news/ronaldu-vstavil-palec-v-zadniy-prohod-marselo-188690)))))))))))

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов