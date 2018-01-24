Иско контактирует с Неймаром

Полузащитник мадридского "Реала" Иско активно контактирует с форвардом французского ПСЖ Неймаром, информирует испанская пресса.

Сообщается, что у игроков сложились хорошие отношения, поэтому они регулярно обмениваются мнениями по различным вопросам. При этом СМИ не исключают вариант, при котором 25-летний хавбек "сливочных" зазывает бразильца перейти в свою команду, а тот в свою очередь агитирует игрока королевского клуба перебраться в Париж.

Напомним, в 2017-м году Иско хотел перейти в "Барселону". | soccernews.ru