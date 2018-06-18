Иско: "Лопетеги - отличный выбор для "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско оценил подписание своим клубом бывшего наставника сборной Испании Хулена Лопетеги.

"Он - тренер, которого я знаю уже много лет. Мы пересекались во всех юношеских и молодежных сборных страны. Он передал мне свою уверенность, когда в "Реале" я получал мало игрового времени. Это отличный выбор для команды", - цитирует 26-летнего хавбека fichajes.com.

Напомним, "Реал" готовит первое официальное предложение по Алиссону. | soccernews.ru