Иско: "Лопетеги - отличный выбор для "Реала"

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Иско: "Лопетеги - отличный выбор для "Реала"Полузащитник мадридского "Реала" Иско оценил подписание своим клубом бывшего наставника сборной Испании Хулена Лопетеги.

"Он - тренер, которого я знаю уже много лет. Мы пересекались во всех юношеских и молодежных сборных страны. Он передал мне свою уверенность, когда в "Реале" я получал мало игрового времени. Это отличный выбор для команды", - цитирует 26-летнего хавбека fichajes.com.

Напомним, "Реал" готовит первое официальное предложение по Алиссону. | soccernews.ru

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