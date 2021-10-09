Иско может оказаться в АПЛ

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Иско может оказаться в АПЛ Фото инстаграм Иско

Хавбек "Реала" Иско попал в сферу интересов "Лестера".

По сведениям Fichajes, "лисы" готовы арендовать 29-летнего испанца во время зимнего трансферного окна.

Отмечается, что футболист может согласиться на переход, так как получает мало игрового времени в "Реале".

Соглашение Иско с клубом истекает летом 2022 года. В этом сезоне он принял участие 6 матчах и забил один гол.

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