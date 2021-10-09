Иско может оказаться в АПЛ
Фото инстаграм Иско
Хавбек "Реала" Иско попал в сферу интересов "Лестера".
По сведениям Fichajes, "лисы" готовы арендовать 29-летнего испанца во время зимнего трансферного окна.
Отмечается, что футболист может согласиться на переход, так как получает мало игрового времени в "Реале".
Соглашение Иско с клубом истекает летом 2022 года. В этом сезоне он принял участие 6 матчах и забил один гол.
Читайте также: "Милан" близок к подписанию хавбека "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Успехи России, Германии и Нидерландов, очередное поражение Беларуси: все результаты отбора ЧМ-2022 8 октября
-
Россия минимально обыграла Словакию в матче отбора ЧМ-2022
-
ФИФА может перенести клубный Чемпионат Мира
-
Молодежная сборная России одержала победу в матче отбора Евро-2023 (U21)
-
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока в возрасте до 21 года
Лента новостей
-
Главные новости дня: 8 октября
-
Иско может оказаться в АПЛ
-
Президент РФС оценил игру сборной России против Словакии
-
Успехи России, Германии и Нидерландов, очередное поражение Беларуси: все результаты отбора ЧМ-2022 8 октября
-
Карпин прокомментировал победу над Словакией
-
Бензема - лучший футболист Ла Лиги по итогам сентября
-
Все клубы АПЛ были против покупки "Ньюкасла" владельцами из Саудовской Аравии
-
Беларусь проиграла 6-й матч кряду
-
Хорватия разгромила Кипр, Германия и Нидерланды одержали победы
-
Россия минимально обыграла Словакию в матче отбора ЧМ-2022
-
Месси высказался о "Золотом мяче"
-
1
"Челси" и "Манчестер Сити" - лидеры по номинантам на "Золотой мяч"
-
Терехов и Сутормин дебютировали за сборную России
-
ФИФА может перенести клубный Чемпионат Мира
-
Два футболиста намерены покинуть "Арсенал"
-
Депутат Милонов предложил провести матч между Россией и Украиной
-
Хачатурянц оценил перспективы РПЛ
-
Молодежная сборная России одержала победу в матче отбора Евро-2023 (U21)
-
Радимов продолжит тренировать "Зенит-2"
-
"Химки" назвали диагноз Глушакова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18