Иско может перебраться в Англию

Полузащитник мадридского "Реала" Иско может перебраться в английскую Премьер-Лигу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что интерес к 25-летнему хавбеку "сливочных" возобновил "Манчестер Сити", который намерен предпринять серьезные попытки заполучить футболиста. "Горожане" рассчитывают воспользоваться тем, что Иско до сих пор не продлил контракт со своим клубом, и предложить игроку выгодное в финансовом плане соглашение.

Напомним, сегодня ночью "Реал" сыграет против "Манчестер Сити". | soccernews.ru