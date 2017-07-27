Иско может перебраться в Англию

Теги искоманчестер ситиреал мадрид

Иско может перебраться в АнглиюПолузащитник мадридского "Реала" Иско может перебраться в английскую Премьер-Лигу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что интерес к 25-летнему хавбеку "сливочных" возобновил "Манчестер Сити", который намерен предпринять серьезные попытки заполучить футболиста. "Горожане" рассчитывают воспользоваться тем, что Иско до сих пор не продлил контракт со своим клубом, и предложить игроку выгодное в финансовом плане соглашение.

Напомним, сегодня ночью "Реал" сыграет против "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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