Фото: твиттер Иско/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Иско может перейти в "Фиорентину", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболист во время перерыва на матчи сборных вместе со своей семьей приехал в отпуск во Флоренцию. Возможно, он встретился с представителями "Фиорентины". Контракт игрока с "Реалом" истекает ближайшим летом, поэтому он может сменить клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний Иско провел за "Реал" 14 матчей и забил два гола.

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