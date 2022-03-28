Иско может перейти в "Фиорентину"

Теги реал мадридфиорентинаиско

Иско может перейти в "Фиорентину"

Фото: твиттер Иско/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Иско может перейти в "Фиорентину", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболист во время перерыва на матчи сборных вместе со своей семьей приехал в отпуск во Флоренцию. Возможно, он встретился с представителями "Фиорентины". Контракт игрока с "Реалом" истекает ближайшим летом, поэтому он может сменить клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний Иско провел за "Реал" 14 матчей и забил два гола.

Не пропустите: "Фиорентина" обновила клубную эмблему. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 27 марта

Главные новости дня: 27 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов