Иско может перейти в "Ювентус"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Иско, сообщает Don Diario.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 40 миллионов евро. Трансфер вполне может состояться, так как главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на хавбека. Также игрок входит в сферу интересов "Эвертона" и "Севильи". В нынешнем сезоне Иско провел всего четыре матча.

28-летний Иско выступает за "Реал" с 2013 года. Всего он провел за королевский клуб 311 матчей во всех турнирах, забил 51 гол и отдал 54 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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