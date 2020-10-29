Иско может перейти в "Ювентус"

Теги ювентусреал мадридискотрансферы

Иско может перейти в "Ювентус"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Иско, сообщает Don Diario.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 40 миллионов евро. Трансфер вполне может состояться, так как главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на хавбека. Также игрок входит в сферу интересов "Эвертона" и "Севильи". В нынешнем сезоне Иско провел всего четыре матча.

28-летний Иско выступает за "Реал" с 2013 года. Всего он провел за королевский клуб 311 матчей во всех турнирах, забил 51 гол и отдал 54 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Ювентус" ответил на троллинг "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" ответил на троллинг "Барселоны"

"Ювентус" ответил на троллинг "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов