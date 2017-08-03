Иско может покинуть "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско, несмотря на свою готовность и клуба, до сих пор не продлил контракт со "сливочными".

Такая ситуация, как информирует FootMercato, может привести к тому, что 25-летний хавбек сменит команду уже текущим летом.

Отметим, что действующий контракт Иско с королевским клубом истекает по окончанию сезона 2017/2018.

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