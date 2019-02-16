Иско может покинуть "Реал"

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Иско может покинуть "Реал"

Полузащитник "Реала" Иско может продолжить карьеру в другом клубе. Об этом информирует AS.

Главный тренер клуба Сантьяго Солари заявил, что не хочет видеть испанца в составе "сливочных". 

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован "Манчестер Сити" и "Ювентус".

Испанец перешел в "Реал" в 2013 году из "Малаги" за 30 миллионов евро. Контракт действует до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость игрока -  75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Иско участвовал в 25 матчах, отметившись 4 голами и сделал 2 ассиста. 

А еще: "Реал Сосьедад" разнес "Леганес" в матче 24-го тура чемпионата Испании (видео голов)| http://soccernews.ru

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