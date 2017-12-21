Иско может принять решение о смене команды, если не сыграет в старте против "Барселоны"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско может принять решение о смене команды, информирует испанская пресса.

Сообщается, что на такой шаг 25-летний хавбек может пойти, если он не попадет в число 11-ти игроков, которые выйдут в субботу в стартовом составе "сливочных" на матч против каталонской "Барселоны". Один из ведущих футболистов королевского клуба в текущем сезоне опасается, что с выздоровлением Гарета Бэйла он может снова стать одним из игроков, которых наставник команды Зинедин Зидан использует для того, чтобы предоставить отдых своим лидерам.

Напомним, Перес начал поиски жилья для нового форварда "Реала". | soccernews.ru