Иско может пропустить дерби против "Атлетико"

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Иско может пропустить дерби против "Атлетико"Полузащитник "Реала" Иско может пропустить дерби против "Атлетико", которое должно состояться в субботу 18-го ноября.

По сведениям AS, 25-летний хавбек уже точно не поможет сборной Испании в товарищеском матче против национальной команды России в ближайший вторник и вполне возможно пропустит и ближайший матч "сливочных" в Ла Лиге. Степень повреждения футболиста станет известна после прохождения им медобследования в клубе.

Напомним, "Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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