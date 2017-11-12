Полузащитник "Реала" Иско может пропустить дерби против "Атлетико", которое должно состояться в субботу 18-го ноября.

По сведениям AS, 25-летний хавбек уже точно не поможет сборной Испании в товарищеском матче против национальной команды России в ближайший вторник и вполне возможно пропустит и ближайший матч "сливочных" в Ла Лиге. Степень повреждения футболиста станет известна после прохождения им медобследования в клубе.

Напомним, "Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Манчестер Сити". | soccernews.ru