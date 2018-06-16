Иско: "Мы заслуживали большего в матче с Португалией"

Полузащитник сборной Испании Иско подвёл итоги матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Португалии.

"Это Чемпионат Мира, здесь тебе никто ничего не подарит. Я горжусь командой и считаю, что мы заслуживали большего. Сборная Испании показала свою волю и силу. Мы знали, как отыграться" - сказал Иско.

Не пропустите видеообзор матча Португалия - Испания. | http://soccernews.ru