Иско: "Мы знаем, что Россия способна на многое"

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Иско: "Мы знаем, что Россия способна на многое"

Хавбек сборной Испании Иско поделился ожиданиями от матча с Россией.

"Безусловно, это будет сложная игра. Мы сыграем с хозяевами, которые будут пользоваться большой поддержкой. Они хорошо сыграли на групповой стадии, несмотря на последнее поражение. Мы играли с ними на чемпионате Европы, мы знаем, что они способны на многое. Постараемся совершить как можно меньше ошибок и пройти дальше" - приводят слова Иско российские СМИ.

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