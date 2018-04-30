Полузащитник мадридского "Реала" Иско намерен определиться со своим будущим после Чемпионата Мира в России.

Так, по сведениям испанской прессы, на контакт с 26-летним хавбеком "сливочных" уже выходили "Манчестер Сити" и лондонский "Челси". Однако футболист не спешит принимать решения по дальнейшей карьере, так как предпочитает определиться в этом вопросе уже по завершению ЧМ.

В нынешнем сезоне Иско забил 8 мячей и сделал 9 результативных передач в 46 матчах за "Реал".

Напомним, Майораль намерен покинуть "Реал". | soccernews.ru