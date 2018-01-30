Иско намерен определиться со своим будущим после матчей с ПСЖ

Полузащитник мадридского "Реала" Иско намерен определиться со своим будущим после матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 25-летний хавбек "сливочных" будет готов сменить следующим летом клубную прописку, если в играх первого раунда стадии плей-офф ЛЧ главный тренер его команды Зинедин Зидан не сделает на него ставку как на игрока основного состава.

Напомним, Иско уже поставил ультиматум "Реалу". | soccernews.ru