Иско намерен определиться со своим будущим после матчей с ПСЖ
Полузащитник мадридского "Реала" Иско намерен определиться со своим будущим после матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.
Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 25-летний хавбек "сливочных" будет готов сменить следующим летом клубную прописку, если в играх первого раунда стадии плей-офф ЛЧ главный тренер его команды Зинедин Зидан не сделает на него ставку как на игрока основного состава.
Напомним, Иско уже поставил ультиматум "Реалу". | soccernews.ru
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