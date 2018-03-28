Иско намерен покинуть "Реал"

Теги искореал мадридфлорентино пересзинедин зидан

Иско намерен покинуть "Реал"Полузащитник мадридского "Реала" Иско намерен сменить клубную прописку по окончанию текущего сезона.

Согласно информации, поступающей из испанских СМИ, 25-летний хавбек готов остаться на "Сантьяго Бернабеу" при одном условии - если этим летом команду возглавит новый главный тренер. Однако президент королевского клуба Флорентино Перес вряд ли пойдет "на поводу" у далеко не ключевого игрока, так как полностью доверяет нынешнему наставнику Зинедину Зидану. Поэтому вполне вероятно, что текущий сезон станет для Иско последним в "Реале".

Напомним, два клуба готовы заплатить за Иско 100 миллионов евро. | soccernews.ru

комментарии
Виталий

Иско не дурак он останется в Реале.В другом клубе он пропадёт .И он это знает.Там нет возможности для продвижения.Там нет игроков уровня Реала.Только если в Барселону.Но это невозможно.Там своих хватает

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