Иско намерен покинуть "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско намерен сменить клубную прописку по окончанию текущего сезона.

Согласно информации, поступающей из испанских СМИ, 25-летний хавбек готов остаться на "Сантьяго Бернабеу" при одном условии - если этим летом команду возглавит новый главный тренер. Однако президент королевского клуба Флорентино Перес вряд ли пойдет "на поводу" у далеко не ключевого игрока, так как полностью доверяет нынешнему наставнику Зинедину Зидану. Поэтому вполне вероятно, что текущий сезон станет для Иско последним в "Реале".

Напомним, два клуба готовы заплатить за Иско 100 миллионов евро. | soccernews.ru