Иско назвал две причины неудачного выступления "Реала" в текущем розыгрыше Ла Лиги

Полузащитник мадридского "Реала" Иско назвал две причины неудачного выступления своей команды в текущем розыгрыше Ла Лиги.

"В прошлом году мы забивали голы на последних минутах, и, возможно, в этом году нам не хватает удачи в этом отношении. Сказать, что состав команды - не настолько силен, как в прошлом году, было бы преувеличением. Я думаю, что в этом году команда - также конкурентоспособная, но нам не повезло с травмами ", - цитирует 25-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, зимой "Реал" может подписать двух игроков "Атлетика". | soccernews.ru