Иско назвал "Манчестер Юнайтед" свои требования

Теги реал мадридискоманчестер юнайтед

Иско назвал "Манчестер Юнайтед" свои требования

Хавбек "Реала" Иско не против летом перебраться в "Манчестер Юнайтед".

Однако, как сообщает Daily Star, игрок требует у "МЮ" долгосрочное соглашение с зарплатой в 19 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Иско провел 35 матчей, забил 7 голов и отдал 6 ассистов.

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комментарии
чсим

ну и нахой он?

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