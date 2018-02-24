Иско назвал "Манчестер Юнайтед" свои требования

Хавбек "Реала" Иско не против летом перебраться в "Манчестер Юнайтед".

Однако, как сообщает Daily Star, игрок требует у "МЮ" долгосрочное соглашение с зарплатой в 19 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Иско провел 35 матчей, забил 7 голов и отдал 6 ассистов.

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