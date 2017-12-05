Иско назвал одну из самых проблемных позиций в "Реале"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско назвал одну из самых проблемных позиций для своей команды в текущем сезоне.

Так, по сведениям испанской прессы, как и многие его партнеры по команде, 25-летний хавбек считает, что "сливочным" необходимо приобрести топового вратаря. Идеальным кандидатом на эту роль Иско видит голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Напомним, Зидан определил двух приоритетных кандидатов на усиление атаки "Реала" в январе. | soccernews.ru