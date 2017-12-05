Иско назвал одну из самых проблемных позиций в "Реале"
Полузащитник мадридского "Реала" Иско назвал одну из самых проблемных позиций для своей команды в текущем сезоне.
Так, по сведениям испанской прессы, как и многие его партнеры по команде, 25-летний хавбек считает, что "сливочным" необходимо приобрести топового вратаря. Идеальным кандидатом на эту роль Иско видит голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.
Напомним, Зидан определил двух приоритетных кандидатов на усиление атаки "Реала" в январе. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|14
|40
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|15
|32
|4
|Ливерпуль
|15
|29
|5
|Арсенал Лондон
|15
|28
|6
|Тоттенхэм
|15
|25
|7
|Бернли
|15
|25
|8
|Уотфорд
|15
|22
|9
|Лестер Сити
|15
|20
|10
|Эвертон
|15
|18
|11
|Саутгемптон
|15
|17
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|17
|13
|Сток Сити
|15
|16
|14
|Борнмут
|15
|15
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|15
|16
|Хаддерсфилд Таун
|15
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|15
|13
|18
|Кристал Пэлас
|15
|10
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|10
|20
|Суонси Сити
|15
|9