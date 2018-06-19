Иско: "Не думаю, что смогу выиграть "Золотой мяч"

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Иско: "Не думаю, что смогу выиграть "Золотой мяч"Полузащитник мадридского "Реала" Иско оценил свои шансы на выигрыш награды лучшему футболисту планеты "Золотого мяча".

"Золотой мяч"? Я не думаю, что я смогу претендовать на награду. Я просто стараюсь выполнять свою работу, помогать своим командам, отдаваясь в играх на 100%", - приводит слова 26-летнего хавбека королевского клуба Le 10 Sport.

Напомним, "Рома" согласилась продать Алиссона в "Реал". | soccernews.ru

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