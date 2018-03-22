Иско не исключает своего перехода в "Барселону"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско не исключает своего перехода в будущем в каталонскую "Барселону".

По сведениям испанской прессы, 25-летний хавбек остался разочарован в текущем сезоне он не смог закрепить за собой место в стартовом составе своей команды. Вину за это футболист возлагает не только на себя, но и на главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана, который предпочитает ему других игроков. Учитывая бесперспективность возможности стать ключевым элементом в построениях "Реала" при французском специалисте, Иско готов рассмотреть предложения от других клубов, в том числе и от "сине-гранатовых".

Напомним, "Реал" не делал предложений по Алиссону. | soccernews.ru