Иско не может тренироваться из-за прививки от коронавируса
Фото инстаграм Иско
Полузащитник мадридского "Реала" Иско выбыл из строя на неопределённый срок, сообщает Marca.
По сведениям издания, у 29-летнего футболиста выявлены повышенная температура тела и другие симптомы простуды.
Скорее всего, организм испанца таким образом отреагировал на вакцину от коронавируса.
Напомним, что Иско сделал прививку 19 июля.
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