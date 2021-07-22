Иско не может тренироваться из-за прививки от коронавируса

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Полузащитник мадридского "Реала" Иско выбыл из строя на неопределённый срок, сообщает Marca.

По сведениям издания, у 29-летнего футболиста выявлены повышенная температура тела и другие симптомы простуды.

Скорее всего, организм испанца таким образом отреагировал на вакцину от коронавируса.

Напомним, что Иско сделал прививку 19 июля.

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