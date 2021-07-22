Иско не может тренироваться из-за прививки от коронавируса

1 Теги реал мадридискокоронавирус

Иско не может тренироваться из-за прививки от коронавируса

Фото инстаграм Иско

Полузащитник мадридского "Реала" Иско выбыл из строя на неопределённый срок, сообщает Marca.

По сведениям издания, у 29-летнего футболиста выявлены повышенная температура тела и другие симптомы простуды.

Скорее всего, организм испанца таким образом отреагировал на вакцину от коронавируса.

Напомним, что Иско сделал прививку 19 июля.

Не пропустите: "Реал" не заинтересован в подписании Левандовски. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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rttu89

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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